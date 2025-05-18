Свыше 275 тыс человек посетили Музей транспорта Москвы на ВДНХ за четыре года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Музею транспорта Москвы в павильоне № 26 "Транспорт СССР" на ВДНХ исполнилось четыре года. За это время его посетили более 275 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Здесь проходят не только масштабные выставки музея, но и просветительские мероприятия: лекции, викторины и мастер-классы. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем участвовать в культурной жизни города", – отметил Ликсутов.

Например, выставка "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" знакомит гостей с лучшими транспортными проектами прошлого, а также с изменениями транспортной системы Москвы. В зонах "Неожиданное прошлое", "Актуальное настоящее" и "Ожидаемое будущее" желающие смогут узнать, как запросы горожан влияли на изменения в транспортной среде и городе.

Кроме того, гости могут посетить выставку "Мечта москвича", где рассказывается о советском автомобиле марки "Москвич". На ней представлено 30 экспонатов из транспортной коллекции и 300 редких артефактов. Среди них "Москвич-422" ("Буратино") 1954 года и миллионный "Москвич-408" 1967-го.

В свою очередь, выставка "Ты выглядишь на все 100!" рассказывает о самых ярких дизайнерских решениях в истории автомобильного, рельсового и водного транспорта в России за последние 100 лет.

"Павильон останется площадкой музея и после открытия постоянной экспозиции в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице. Мы продолжим проводить здесь наши мероприятия и открывать временные выставки, посвящения людям, транспорту и городу", – добавила директор музея Оксана Бондаренко.

Ранее тематический поезд запустили в честь 90-летнего юбилея Московского метрополитена. Состав включает в себя восемь вагонов. Дизайн каждого из них посвящен определенному этапу развития подземки: от вагонов типа "А", "Г", "Е", "Номерной", "Русич", "Ока" до "Москва" и "Москва-2024".

Прокатиться на поезде можно на Большой кольцевой линии (БКЛ) до конца августа.