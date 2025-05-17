Музей городского хозяйства на ВДНХ проведет программу о спасателях на воде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Музей городского транспорта на ВДНХ в рамках акции "Ночь музеев" 17 мая представит программу о спасателях на воде: посетители смогут увидеть выставку спасательной техники, а также пройти интерактивные экскурсии и квест "Жизнь города". Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

В КГХ напомнили, что акция "Ночь в музее" проходит в России каждый год. В 2025 году ее темой стал героизм.

Экспозиция спасательной техники развернется возле павильона № 5 "Физика". Гости смогут осмотреть современные аэролодки "Нерпа" и "Север 650К", а также мобильные спасательные посты и вездеходы.

Завершится программа вечерним концертом этнической музыки и "Хоровым рассказом о России". Мероприятия продлятся с 10:00 до 00:00.

Ранее сообщалось, что акция "Ночь в музее" объединит 170 площадок по всему городу. В культурных центрах, галереях и парках проведут свыше 600 мероприятий.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, главная особенность этого сезона – применение технологий искусственного интеллекта. Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов, а еще с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут.