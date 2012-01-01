Искусственный интеллект станет новинкой акции "Ночь в музее" в Москве

В 2025 году ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице с 17 на 18 мая. Главной новинкой в этот раз станет применение технологий искусственного интеллекта. Подробнее о самых интересных событиях – в материале Москвы 24.

Просто космос

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Акция "Ночь в музее" объединит 170 площадок по всему городу. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в их числе культурные центры, галереи, библиотеки и парки. Здесь проведут свыше 600 мероприятий: экскурсии, творческие встречи, различные мастер-классы, концерты, показ мод и другое.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы Главная особенность этого сезона – применение технологий искусственного интеллекта. Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов, а еще с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут.

Одной из главных площадок станет Музей космонавтики, где в качестве экскурсовода выступит летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров. Он поделится историями о жизни на МКС, а также сотрудничестве с создателями фильмов о космосе.

Здесь же гостей будет ждать интерактивный квест, первый этап которого запустится с помощью QR-кода у спускаемого аппарата Юрия Гагарина. Тем самым участники мероприятия начнут маршрут, а заодно узнают уникальные факты об истории отечественной космонавтики. В финале самых эрудированных участников будут ждать памятные подарки.

Бесплатным в рамках акции станет и посещение основной экспозиции музея. Здесь можно будет увидеть первые спутники, скафандры и многое другое, а также узнать все об истории отечественной и мировой космонавтики.

В гости к Булгакову

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В музее М. А. Булгакова "Нехорошая квартира" можно будет посетить как основную экспозицию, так и новую выставку "Явление героя: Михаил Булгаков в Москве 1920-х". В частности, речь пойдет об известной комнате в коммунальной квартире № 50, которая считается первым жильем писателя в столице.

Любителей "Мастера и Маргариты" приглашают пройтись по местам романа: от сквера у Театра имени Моссовета (здесь было совершено покушение на Варенуху) до "нехорошей квартиры".

А сотрудники Центра Булгакова на Арбате приглашают посмотреть на биографию писателя с альтернативной стороны. В частности, поговорить о медицинском прошлом Михаила Афанасьевича.

Прогуляться по музеем-заповедникам

Выставочные пространства можно будет посетить бесплатно в музее-заповеднике "Царицыно". Для гостей будут доступны Большой и Средний дворцы, Хлебный дом, Третий Кавалерский и оранжерейный комплексы.

В свою очередь, Музей-заповедник "Коломенское" приглашает посетителей отправиться в поход-экспедицию, где будут раскрыты легенды и секреты, связанные с этим местом.

По следам Пушкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Иммерсивные экскурсии с героями произведений поэта можно будет посетить в Государственном музее А. С. Пушкина. Под аккомпанемент живой музыки гости отправятся в путешествие вместе с телеведущим Александром Олешко.

Здесь же можно будет поучаствовать в открытой дискуссии с актером Виктором Добронравовым, который неоднократно играл Пушкина как в кино, так и в театре.

Патриотические мероприятия

В свою очередь, музей "Атом" на ВДНХ совместно с Музеем Победы подготовили мультимедийную выставку, посвященную годовщине окончания Великой Отечественной войны. Гостям расскажут, что происходило на научном фронте в 1940-е годы.

В Музее Москвы напомнят, как восстанавливали столицу после войны, а Музей Победы сделает бесплатными для посещения основные экспозиции, правда, выставки "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!" в этот перечень не входят. Они доступны только с экскурсиями.

Все мероприятия и регистрация на них доступны по ссылке.