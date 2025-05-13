Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Музей транспорта Москвы в третий раз проведет ралли "Тур культур" в рамках акции "Ночь в музее". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Мероприятие состоится 17 мая. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что в этом году для "Тура культуры" был подготовлен специальный тематический маршрут, который приурочен к 90-летию московского метро.

В рамках этого мероприятия москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 25 музеев и галерей, в том числе Музей Москвы, Музей русского импрессионизма, центр "Зотов" и Зоологический музей МГУ. Кроме того, всем желающим предложат пройти квест и получить призы.



"Гуляйте по городу, выполняйте задания в чат-боте от Музея транспорта Москвы и узнайте больше о культурном наследии столицы", – заключили в столичном Дептрансе.

Ссылка на чат-бот доступна на сайте учреждения.

Акция "Ночь в музее" в этом году пройдет на 170 столичных площадках, расположенных по всему городу. В ночь с 17 на 18 мая москвичей будут ждать в культурных центрах, галереях, библиотеках и парках.

Для посетителей подготовлено более 600 мероприятий, в том числе экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, кинопоказы и показы мод. Главная особенность мероприятия в этом году – применение технологий искусственного интеллекта. Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов.

