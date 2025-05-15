Тематический поезд запущен в столичном метро в честь его 90-летия

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Новый тематический поезд запустили в честь 90-летнего юбилея Московского метрополитена, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Это не просто праздничный состав, а настоящий музей на рельсах. Благодаря уникальному оформлению вагонов пассажиры смогут подробнее узнать об истории развития метро", – цитирует его пресс-служба Дептранса.

Состав включает в себя восемь вагонов. Дизайн каждого из них посвящен определенному этапу развития подземки: от вагонов типа "А", "Г", "Е", "Номерной", "Русич", "Ока" до "Москва" и "Москва-2024".

Прокатиться на поезде горожане смогут на Большой кольцевой линии (БКЛ) до конца августа.

В честь юбилея столичный метрополитен подготовил к продаже транспортные карты и сувениры. Например, на картах "Тройка" изображены интерьеры станций, включая "Комсомольскую", "Курскую", "Киевскую" и "Воронцовскую".

Также доступны аксессуары для банковских и транспортных карт, светильник, вечный календарь, брендированные открытки и ручки. Приобрести их можно во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", интернет-магазинах, маркетплейсах и стойках "Живое общение".

