"Тройки" и сувениры к 90-летию метро Москвы появились в продаже

Фото: mosmetro.ru

Транспортные карты и сувениры к 90-летию Московского метрополитена появились в продаже, сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По его словам, в дизайне всех новых товаров был использован логотип, посвященный 90-летию метрополитена. К примеру, пассажиры могут купить карты "Тройка" с интерьерами станций. На некоторых из них изображены "Комсомольская", "Курская", "Киевская" и "Воронцовская".

Также департамент выпустил тематические карты "Единый". В продаже можно найти аксессуары для банковских и транспортных карт, светильник, вечный календарь, жетоны, брендированные открытки и ручки.

Новые карты и сувениры жители и гости Москвы могут приобрести во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", интернет-магазинах, на маркетплейсах и стойках "Живое общение".

В честь юбилея метрополитен подготовил праздничную программу, которая продлится до 18 мая. Горожане и туристы смогут увидеть историческую реконструкцию открытия первой линии метро, парад поездов на Кольцевой ветке и выставку вагонов.

Также 17 и 18 мая на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии пройдет выставка спецтехники метрополитена. На ней представят диагностический поезд "Синергия-2", мотовоз-лабораторию "СМДК-Мтр" и новый мотовоз СТС-270.