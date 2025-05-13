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13 мая, 11:48

Транспорт

Метро Москвы проведет праздничные мероприятия в честь 90-летия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский метрополитен подготовил праздничную программу в честь 90-летия. Мероприятия пройдут с 15 по 18 мая.

Горожане и туристы смогут увидеть историческую реконструкцию открытия первой линии метро, парад поездов на Кольцевой ветке и выставку вагонов на "Партизанской". Спецпоезда для технического обслуживания метрополитена представят на "Полежаевской".

Реконструкция открытия подземки пройдет 15 мая с 09:00 до 19:00 на станции "Сокольники" Сокольнической линии и в сквере Московского метро. Для граждан подготовили иммерсивные представления с участием актеров, тематическую выставку "Тоннель времени", концерт, угощения и сувениры.

У входа на указанную станцию представят вагон типа "Г" 1950-х годов, а около 12:00 состоится проезд исторического ретропоезда от "Сокольников" до "Парка Культуры". С 18:00 до 18:30 в сквере Московского метро пройдет шествие "Есть метро!".

С 15 по 18 мая на станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии горожане смогут увидеть выставку вагонов метро разных поколений. В ней будут участвовать вагон типа "Д" 1950-х годов, служебный электровоз "ВЭКА", вагон УМ5 1940-х годов и метровагон "Е" 1968 года. В выходные, 17 и 18 мая, у пассажиров будет возможность посетить их на третьем пути станции. Они будут открыты с 08:00 до 20:00.

Также 17 и 18 мая на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии пройдет выставка спецтехники метрополитена. На ней представят диагностический поезд "Синергия-2", мотовоз-лабораторию "СМДК-Мтр", новый мотовоз СТС-270, кран КМП-65М, а также зумпфовый агрегат. Пассажиры смогут увидеть вагоны с 08:00 до 20:00.

В эти же дни на Кольцевой линии пройдет парад поездов, в котором примут участие восемь составов разных поколений. Они будут курсировать по пути по часовой стрелке каждые 30 минут: в субботу и воскресенье – с 09:00 до 20:00. Торжественное открытие парада состоится 17 мая около 09:00 в торце станции "Комсомольская" Кольцевой линии.

Столичное метро открыло свои двери для пассажиров 15 мая 1935 года. Тогда поезда следовали от "Сокольников" до "Парка Культуры" с ответвлением до "Смоленской".

В настоящее время этим видом транспорта каждый день пользуются более восьми миллионов человек. Метро является важной частью исторического наследия Москвы и востребованной культурной площадкой, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин назвал Московский метрополитен символом надежности, безопасности и стабильности. По его словам, в оформлении подземки нашли отражение различные архитектурные стили, а в строительстве станций принимали участие выдающиеся отечественные архитекторы. Почти 50 станций столичного метро признаны объектами культурного наследия России.

Московский метрополитен получил лицензию на реставрацию исторических станций

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