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03 мая, 14:37

Транспорт

Московский транспорт украсили в честь юбилея метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Городской транспорт украсили в честь юбилея московского метро, сообщила пресс-служба столичного Дептрнаса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его данным, в общей сложности праздничное оформление получили 90 единиц подвижного состава. В частности, специалисты запустили 2 тематических поезда на БКЛ и Кольцевой линии метро, а также украсили 83 автобуса и 5 трамваев.

Ликсутов указал, что транспорт украсили в соответствии с поручением Сергея Собянин. Замглавы города также отметил, что трамваи, автобусы и поезда метро в праздничном оформлении будут перевозить пассажиров ежедневно.

Поздравить метро с 90-летием могут и сами москвичи. Сделать это удастся через чат-бота Александру. После модерации пожелания появятся на более чем 34 тысячах медиаэкранов в городском транспорте.

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