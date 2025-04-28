Поезд ко Дню работника скорой помощи запустили в столичном метро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В московском метро запустили тематический поезд ко Дню работника скорой медицинской помощи.

Для оформления использовали информацию о работе скорой помощи. Например, об аппаратах, таких как автоматическая компрессия, кислородный баллон и редуктор-ингалятор. Также в вагонах можно прочитать истории медиков, а в поездах раздают карты "Тройка".

"Запускаем поезд, посвященный 105-летию скорой медицинской помощи. Московская служба скорой помощи традиционно лидирует среди мировых скорых по скорости и качеству показания экстренной медицинской помощи", – сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также добавила, что в последние годы внедрили более 10 новых станций скорой помощи, обновляется оборудование, внедряются современные цифровые решения.

Ракова отметила, что ежедневно на линию выходят более тысячи машин скорой. Диспетчерский центр московской скорой помощи признан лучшим среди центров мегаполисов мира. Средняя скорость отъезда на звонок составляет 3-4 секунды.

Она обратила внимание на то, что главным являются профессионалы, а не оборудование и отлаживание системы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития сообщила, что поезд – это дань уважения труду медиков.

"В вагонах поезда вы можете увидеть их лица, узнать фамилии и реальную историю жизни. Я еще раз поздравляю всех сотрудников скорой помощи", – сказала Ракова.

Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что ранее Транспортный комплекс выпускал карты "Тройка", посвященные столичной медицине, а с 2024 года для комфорта водителей скорой помощи ведется работа по улучшению условий дорожного движения у 19 медучреждений столицы.

Ранее новый билет "Единый" посвятили сотрудникам московской скорой медицинской помощи. На билетах размещены поздравления и медицинский красный крест.

Купить тематические "Единые" можно в автоматах по продаже билетов и в кассах.