Москвичи могут поздравить метро с 90-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жители Москвы могут поздравить метро столицы с 90-летием. Лучшие поздравления появятся на экранах в вагонах и на других медиафасадах города. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в честь юбилея мы запустили специальный проект. Любой желающий может поздравить метро через чат-бота Александра", – рассказал Ликсутов.

Заммэра уточнил, что после модерации пожелания появятся на более 34 тысячах медиаэкранов в городском транспорте, а самые лучшие – на фасаде Смоленского метромоста.

Московский метрополитен отмечает юбилей в мае, а поздравить метро можно до 15 июня.

Ранее Сергей Собянин заявил, что вагоны метро "Москва" стали одними из лучших в мире по техническим характеристикам, параметрам комфорта и безопасности. Первый такой поезд вышел на Таганско-Краснопресненскую линию метро в апреле 2017 года.

Уточняется, что составы были специально сконструированы для метрополитена столицы. В 2030 году примерно 90% вагонов метро будут нового поколения.