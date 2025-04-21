Сергей Собянин: вагоны метро "Москва" являются одними из лучших в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вагоны метро "Москва" стали одними из лучших в мире по техническим характеристикам, параметрам комфорта и безопасности, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, первый поезд "Москва" вышел на Таганско-Краснопресненскую линию метро в апреле 2017 года. Ежедневно по ней совершаются примерно 930 тысяч поездок.

Новые составы были специально сконструированы для столичного метрополитена. Сейчас курсируют более 1,5 тысячи таких вагонов, отметил Собянин.

В современных вагонах есть сквозные проходы, широкие двери, дополнительные места, зарядки для телефонов, интерактивные схемы метро, современные системы климат-контроля и видеонаблюдения, умное освещение и места для инвалидов-колясочников.

Также кабины машинистов оборудовали удобными креслами, средствами контроля бдительности и системами самодиагностики. Поезда ходят плавнее и экономят больше энергии.

Кроме того, в 2030 году примерно 90% вагонов метро будут нового поколения. Планируется закупить еще около 2 тысяч современных составов, добавил мэр.

Ранее тематический поезд, посвященный 80-летию Великой Победы, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии метро. Вагоны типа "Русич" были оформлены в красно-бежевой гамме, а внутри пассажиры смогут увидеть поздравления.

В Москве также было завершено обновление поездов на Казанском направлении. В вагонах установлены комфортные сидения и информационные экраны. Кроме того, там работает система микроклимата и доступны USB-разъемы для зарядки гаджетов.