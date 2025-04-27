В Москве 15 и 16 мая пройдет третий фестиваль "Булгаков Фест"

В столице в третий раз состоится фестиваль "Булгаков Фест". В этом году он будет посвящен 134-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Основные события пройдут 15 и 16 мая, но многие площадки продолжат работу до конца месяца.

Центральной темой фестиваля станет 100-летие повести "Собачье сердце". В кинотеатре "Иллюзион" можно будет увидеть ее экранизацию, а также принять участие в экскурсиях по "нехорошей квартире". Для посещения мероприятий потребуется регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.