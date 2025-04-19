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19 апреля, 12:50

Культура

"Кафе Эпоха": Наталья Бондарчук и Наталья Варлей

"Кафе Эпоха": Наталья Бондарчук и Наталья Варлей

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Ведущий программы "Кафе Эпоха" народный артист РФ Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженными артистками России Натальей Бондарчук и Натальей Варлей советское время, яркие события прошлого и культовые фильмы. Гости делятся трогательными и забавными историями своей юности, а соведущая – молодая актриса Янина Студилина – с интересом узнает больше о жизни в СССР.

Отвечая на вопросы ностальгической викторины о моде, кино и Москве, герои зарабатывают баллы, а в финале один из них получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

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Программа: Кафе Эпоха
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