"Кафе Эпоха": Наталья Бондарчук и Наталья Варлей

Ведущий программы "Кафе Эпоха" народный артист РФ Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженными артистками России Натальей Бондарчук и Натальей Варлей советское время, яркие события прошлого и культовые фильмы. Гости делятся трогательными и забавными историями своей юности, а соведущая – молодая актриса Янина Студилина – с интересом узнает больше о жизни в СССР.

Отвечая на вопросы ностальгической викторины о моде, кино и Москве, герои зарабатывают баллы, а в финале один из них получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".