"Моя Москва": Аскольд Запашный. Часть 1

Народный артист России Аскольд Запашный – представитель пятого поколения легендарной цирковой династии. Про таких, как он, говорят: "Родился в опилках, вырос в манеже". Вместе с родителями Аскольд объездил всю страну, от Хабаровска до Калининграда, но своим домом и родным городом считает Москву.

В этом выпуске на прогулке по Обручевскому и Ломоносовскому районам столицы дрессировщик расскажет о первом школьном дне, вспомнит об уроке мужества и покажет заветные уголки своей Москвы – Москвы Аскольда Запашного.