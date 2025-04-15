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15 апреля, 16:55

Культура

"Моя Москва": Аскольд Запашный. Часть 1

"Моя Москва": Аскольд Запашный. Часть 1

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Народный артист России Аскольд Запашный – представитель пятого поколения легендарной цирковой династии. Про таких, как он, говорят: "Родился в опилках, вырос в манеже". Вместе с родителями Аскольд объездил всю страну, от Хабаровска до Калининграда, но своим домом и родным городом считает Москву.

В этом выпуске на прогулке по Обручевскому и Ломоносовскому районам столицы дрессировщик расскажет о первом школьном дне, вспомнит об уроке мужества и покажет заветные уголки своей Москвы – Москвы Аскольда Запашного.

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