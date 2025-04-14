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14 апреля, 12:45

Культура

Актриса Анна Пескова рассказала, от каких удовольствий отказалась ради профессии

Актриса Анна Пескова рассказала, от каких удовольствий отказалась ради профессии

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Актриса Анна Пескова поделилась, каких гастрономических удовольствий сознательно избегает. Она призналась, что никогда не ела гамбургер и даже в день собственной свадьбы не попробовала торт.

По словам Песковой, в их семье принято устраивать бургерные вечеринки, однако себе она всегда готовит только мясо с салатом. Артистка отметила, что отказывается от сладкого и мучного ради формы и работы в кадре.

Интервью с актрисой Анной Песковой выйдет в понедельник, 14 апреля, в эфире телеканала Москва 24.

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