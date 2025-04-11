Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любой день. Такое решение приняло российское правительство.

Ранее льготы действовали лишь несколько дней в месяц. Глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что эта мера поможет родителям лучше организовать досуг для детей, а также составить культурную программу для всей семьи.

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