11 апреля, 07:45Культура
Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любой день
Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любой день. Такое решение приняло российское правительство.
Ранее льготы действовали лишь несколько дней в месяц. Глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что эта мера поможет родителям лучше организовать досуг для детей, а также составить культурную программу для всей семьи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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