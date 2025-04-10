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10 апреля, 14:02

Политика

Песков не стал комментировать сообщения об обмене заключенными между РФ и США

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался дать комментарий по поводу прошедшего обмена заключенными между Россией и США, передает "Газета.ру".

Также официальный представитель Кремля не стал высказываться и о помиловании гражданки РФ и США Ксении Карелиной.

Обмен прошел 10 апреля в Абу-Даби. Карелина, осужденная на 12 лет колонии в 2024 году за госизмену в финансировании ВСУ, была обменена на россиянина Артура Петрова, экстрадированного в США в 2024 году по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле.

В США считают обмен положительным шагом, несмотря на серьезные проблемы в двусторонних отношениях стран. Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что республиканец и его администрация продолжают работать над освобождением американцев, задержанных за рубежом.

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