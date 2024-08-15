Суд приговорил к 12 годам колонии гражданку РФ и США Карелину по делу о госизмене

Фото: телеграм-канал "Свердловский областной суд"

Свердловский областной суд назначил 12 лет колонии общего режима гражданке России и США Ксении Карелиной, признав ее вину по делу о госизмене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

При этом сторона обвинения требовала назначить 15 лет колонии для Карелиной.

Она была задержана в феврале этого года. Ее дело рассматривал судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Сама обвиняемая в госизмене за перевод денег на нужды ВСУ признала свою вину во время второго судебного заседания в Екатеринбурге. При этом не уточнялось, о какой именно сумме идет речь.

