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08 августа, 10:27

Политика

Гособвинение запросило 15 лет колонии для гражданки РФ и США по делу о госизмене

Фото: 123RF/askoldsb

Сторона обвинения потребовала назначить 15 лет колонии для гражданки России и Соединенных Штатов Ксении Карелиной, подозреваемой в госизмене, рассказал ТАСС ее правозащитник Михаил Мушаилов.

Запрос о таком наказании поступил от прокуратуры, уточнил он.

Карелина была задержана в феврале этого года. Ее дело рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Обвиняемая в государственной измене за перевод денег на нужды ВСУ признала свою вину во время второго судебного заседания в Екатеринбурге. При этом не уточнялось, о какой именно сумме идет речь.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае

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