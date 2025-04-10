Россиянин Петров был обменян на осужденную за госизмену Карелину

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Россиянин Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США, был обменян на осужденную за государственную измену Ксению Карелину при посредничестве ОАЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ведомство отметило, что россиянину грозил срок 20 лет в Соединенных Штатах. По запросу американских правоохранителей он был задержан в 2023 году, а в следующем году его экстрадировали в Штаты. Там его обвинили в нарушении закона об экспортном контроле.

Тем временем Карелина, у которой есть и американское, и российское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии общего режима за госизмену. Карелина финансово помогала иностранному государству. Она была помилована в апреле указом президента России, уточнили в ФСБ.

Вместе с тем служба выразила благодарность руководству ОАЭ за содействие.

Об обмене заключенными стало известно 10 апреля. Адвокат Карелиной Михаил Мушаилов рассказал, что процесс прошел в Абу-Даби. Также американский госсекретарь Марко Рубио уточнял, что Карелина находится на пути в Штаты.

Гражданка США была задержана в феврале 2024 года из-за причастности к оказанию финансовой помощи Украине. Во время второго судебного заседания она признала вину и подтвердила перевод денег на нужды украинской армии. В результате ее приговорили к 12 годам колонии общего режима.

По данным Минюста США, Петров, у которого есть гражданство ФРГ, вел деятельность в обход введенных американскими властями ограничений на поставки в РФ определенных видов высокотехнологичного оборудования.

Сам Петров рассказывал, что уголовное преследование в отношении него политически мотивировано и преследуют его за то, что он российский предприниматель.