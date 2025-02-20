США считают, что освобождение Фогеля укрепило доверие с РФ

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Освобождение РФ гражданина Штатов Марка Фогеля стало фактором, который укрепил доверие в переговорах между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил советник президента США Майк Уолтц, передает РИА Новости.

"Освобождение было мерой укрепления доверия, работая с нашим замечательным посланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и нашим госсекретарем (США Марко Рубио. – Прим. ред.) в качестве первого шага к началу этих переговоров и затем движению вперед к миру", – отметил Уолтц.

Однако политик предупредил, что Штаты больше не пойдут на уступки другим государствам ради освобождения задержанных сограждан. Теперь Америка будет применять жесткие меры. Уолтц добавил, что Фогель стал десятым по счету осужденным за рубежом гражданином США, вернувшимся на родину с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Уолтц упомянул тему завершения украинского конфликта и заявил, что США не согласны с мнением, что Вашингтон не консультируется по СВО с Европой. Он пояснил, что Трамп общается с европейскими союзниками. Например, после общения с Владимиром Путиным, Трамп переговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Между тем, по словам советника президента Штатом, Трам разочарован тем фактом, что Зеленский позволяет высказывать оскорбления.

"Его (Трампа. – Прим. ред.) разочарование президентом Зеленским, о чем вы уже слышали, вызвано рядом причин. Во-первых, должна быть глубокая признательность (со стороны Киева. – Прим. ред.) за все, что было сделано американцами, американскими налогоплательщиками, президентом Трампом во время его первого срока и после него. Потому некоторые заявления со стороны Киева и, если честно, оскорбления в отношении президента Трампа неприемлемы", – сказал Уолтц.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил продолжение обмена заключенными между Россией и США. По словам пресс-секретаря российского лидера, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений. Например, в феврале текущего года США передали России Александра Винника, который был обвинен в создании биржи криптовалют и выводе около 4 миллиардов евро.