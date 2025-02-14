Самолет с россиянином Винником приземлился в Москве

Фото: ТАСС/AP/Petros Giannakouris

Самолет с россиянином Александром Винником приземлился в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Фредерика Бело.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на авиационные службы, борт с Винником провел в полете чуть более четырех часов.

США обвиняли россиянина в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американских властей, мужчина вывел около четырех миллиардов евро.

Правительство США 12 февраля сообщило о намерении освободить Винника. Данную информацию также подтвердили в Белом доме. По словам еще одного адвоката россиянина Аркадия Буха, представители Винника работали над его освобождением последние несколько месяцев.