Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт: американец был освобожден по просьбе Вашингтона

Фото: kremlin.ru

Белоруссия освободила гражданина США по запросу новой американской администрации, однако это была их не единственная просьба, заявила пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Она уточнила, что в настоящее время Минск продолжает получать от Вашингтона подобные обращения.

"Мы предпочитаем в этих вопросах конфиденциальность. Вся информация о деталях – в Госдепе США и в Белом доме", – подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Россия ранее освободила американца Марка Фогеля. США заявили о намерении освободить гражданина России Александра Винника. В Белом доме подтвердили эту информацию.

На данный момент россиянин больше не числится в списке заключенных в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии.

Винник был обвинен в США в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американских властей, вывел около 4 миллиардов евро.