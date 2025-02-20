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В Кремле не исключили продолжение обмена заключенными между Россией и США. Обсуждение этого вопроса сейчас находится в повестке дня двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам, безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений", – пояснил он.

Обмен между государствами произошел в начале февраля. США передали России Александра Винника, который был обвинен в создании биржи криптовалют и выводе около 4 миллиардов евро. Россиянин поблагодарил за свое освобождение Владимира Путина, главу МИД России Сергея Лаврова, а также других дипломатов, спецслужбы, семью и американского президента Дональда Трампа.

Россия, в свою очередь, освободила гражданина США Марка Фогеля, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков. Трамп выразил крайнюю признательность Путину. Он подчеркнул, что данная сделка между двумя странами была очень справедливой и разумной.

