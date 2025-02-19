МВД прекратило розыск Александра Винника

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Министерство внутренних дел (МВД) России прекратило розыск Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, в связи с отсутствием претензий к нему. Об этом сообщил ТАСС источник в полиции.

В базе ведомства карточка россиянина тоже не значится.

Американские власти 12 февраля сообщили о планах освободить Винника. Самолет с ним сел в Москве поздно вечером 13 февраля. Россиянин поблагодарил Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, а также других дипломатов, спецслужбы, семью и американского президента Дональда Трампа за работу над его освобождением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рады возвращению на Родину Винника.

Адвокат россиянина рассказал, что работа над освобождением осуществлялась последние несколько месяцев. В США его обвиняли в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американских властей, россиянин вывел около 4 миллиардов евро.

