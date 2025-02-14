Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом США

В Сети появились кадры прибытия в Москву освобожденного в США россиянина Александра Винника. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.

Россиянина доставили в аэропорт Внуково на американском самолете с надписью, свидетельствующей о принадлежности к правительству США, следует из ролика. С борта он спустился с картонной коробкой в руках, на ВПП его встречали несколько человек.

"Я благодарен президенту Владимиру Путину и всем, кто помог", – сказал Винник, добавив, что сам полет прошел нормально.

Вместе с тем СМИ опубликовали кадры вылета в США освобожденного властями России американца Марка Фогеля. Он сказал, что хочет быстрее воссоединиться со своей семьей.



Самолет с Винником приземлился в Москве поздно вечером 13 февраля. В данный момент россиянин уже находится дома с семьей. Он поблагодарил за свое освобождение Путина, главу МИД России Сергея Лаврова, а также других дипломатов, спецслужбы, семью и американского президента Дональда Трампа.

Комментируя его возвращение, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это еще одной победой российской дипломатии и всех причастных к процессу его освобождения служб и ведомств.

В США Винника обвиняли в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению Вашингтона, мужчина вывел около четырех миллиардов евро.

В отношении Фогеля, в свою очередь, было возбуждено дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере в январе 2022 года. Американец вместе с женой прибыл из Нью-Йорка. В Шереметьево при прохождении "зеленого" коридора Фогеля остановили таможенники из-за реакции служебных собак. При обыске в его багаже обнаружили тщательно замаскированные наркотические вещества. Суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима.

