14 февраля, 08:08Политика
Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом США
Россиянина доставили в аэропорт Внуково на американском самолете с надписью, свидетельствующей о принадлежности к правительству США, следует из ролика. С борта он спустился с картонной коробкой в руках, на ВПП его встречали несколько человек.
"Я благодарен президенту Владимиру Путину и всем, кто помог", – сказал Винник, добавив, что сам полет прошел нормально.
Вместе с тем СМИ опубликовали кадры вылета в США освобожденного властями России американца Марка Фогеля. Он сказал, что хочет быстрее воссоединиться со своей семьей.
Комментируя его возвращение, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это еще одной победой российской дипломатии и всех причастных к процессу его освобождения служб и ведомств.
В США Винника обвиняли в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению Вашингтона, мужчина вывел около четырех миллиардов евро.
В отношении Фогеля, в свою очередь, было возбуждено дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере в январе 2022 года. Американец вместе с женой прибыл из Нью-Йорка. В Шереметьево при прохождении "зеленого" коридора Фогеля остановили таможенники из-за реакции служебных собак. При обыске в его багаже обнаружили тщательно замаскированные наркотические вещества. Суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима.
Самолет с Александром Винником приземлился в Москве