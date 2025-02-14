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Слуцкий назвал возвращение Винника из США победой российской дипломатии
Фото: ТАСС/AP/Petros Giannakouris
Возвращение освобожденного в США Александра Винника на родину является еще одной победой российской дипломатии и всех причастных к процессу его освобождения служб и ведомств. Об этом заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Винник, как и многие другие россияне, был экстрадирован в Соединенные Штаты из Греции благодаря пресловутому "экстерриториальному праву" и пробыл в американской тюрьме почти 8 лет фактически без судебного приговора", – приводит ТАСС слова депутата.
Самолет с Винником приземлился в Москве поздно вечером 13 февраля. В данный момент россиянин уже находится дома с семьей. Он поблагодарил за свое освобождение Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, а также прочих дипломатов, спецслужбы, семью и американского президента Дональда Трампа.
В США Винника обвиняли в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению Вашингтона, мужчина вывел около четырех миллиардов евро.
Самолет с Александром Винником приземлился в Москве