Песков заявил, что в Кремле рады возвращению россиянина Винника на Родину

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В Кремле рады возвращению на Родину россиянина Александра Винника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою Родину", – отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что у него пока нет информации о планах Владимира Путина позвонить Виннику.

Самолет с Винником приземлился в Москве поздно вечером 13 февраля. Он поблагодарил за свое освобождение Путина, главу МИД России Сергея Лаврова, а также других дипломатов, спецслужбы, семью и американского президента Дональда Трампа.

Комментируя его возвращение, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это еще одной победой российской дипломатии и всех причастных к процессу его освобождения служб и ведомств.

В США Винника обвиняли в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению Вашингтона, мужчина вывел около четырех миллиардов евро.