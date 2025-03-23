Эрмитаж может запретить фотосессии в музее из-за поведения посетителей

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В Эрмитаже могут запретить постановочные фотосессии из-за некорректного поведения посетителей. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

Данные меры могут ввести после инцидента с проведением коммерческой фотосъемки на территории Эрмитажа. Ранее в Сети появилась информация, что блогера якобы не пустили в музей из-за слишком нарядной одежды. При этом девушка опубликовала фотографии из Эрмитажа.

В свою очередь, сотрудники музея заявили, что посетительницы решили провести фотосессию в залах для рекламы бренда. Как пояснили в пресс-службе, для проведения подобных фотосессий нужно приобрести специальный билет, так как это требует особого внимания Службы безопасности и смотрителей.

"Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Девушки заверили, что это не входит в их планы. После того, как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда", – говорится в сообщении.

Представители музея назвали такое поведение посетительниц провокацией, которая "позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд".

Между тем Эрмитаж установил бесплатные дни посещения по праздникам вместо одного фиксированного дня в месяц. Как рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский, в простой бесплатный день получается толкучка, не всегда приходят те, кому хотелось бы.

Первый бесплатный день посещения музея в праздники прошел 23 февраля, в День защитника Отечества. Следующий бесплатный день будет 18 мая – День музеев.