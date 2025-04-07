Трамп заявил, что не удовлетворен нынешней ситуацией вокруг Украины

Фото: 123RF/palinchak

Американские власти не удовлетворены нынешней ситуацией в рамках украинского конфликта. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

По его словам, делегации США, России и Украины проводят необходимые встречи и, предположительно, приближаются к достижению неких договоренностей.

"Однако мне не нравятся все бомбардировки последней недели или около того. Это ужасно", – приводит ТАСС слова Трампа.

Четыре человека пострадали ранее в ДНР в результате атаки ВСУ. В центре Горловки украинский дрон ударил по машине мирных граждан, в результате чего пострадали два человека. Кроме того, в Новогродовке и Курахово из-за сбросов взрывчатых устройств с беспилотников ВСУ получили ранения еще два жителя ДНР, включая пенсионерку.

Точные даты следующих переговоров между РФ и США пока не определены, но с обоих сторон есть понимание, что контакты нужно продолжить, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.