Фото: kremlin.ru

Владимир Путин согласен с идеей о прекращении огня на Украине, но перед ее реализацией необходимо решить несколько вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал призыв главы США Дональда Трампа о прекращении "бомбардировки" Киева, направленный к Москве. Республиканец заявил, что Вашингтон проводит переговоры на эту тему и выражает свое недовольство в связи с этим.

"Эти вопросы висят в воздухе, и пока ответа на них никто не дал", – уточнил Песков.

Официальный представитель Кремля пояснил, что здесь речь идет о неспособности киевского режима контролировать действия некоторых экстремистских и националистических группировок.

"Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня", – добавил политик.

Ранее схожую с Трампом точку зрения высказывал американский бизнесмен Илон Маск, призвав немедленно остановить конфликт на Украине. Предприниматель подчеркнул, что не уважает разжигателей конфликтов и военных спекулянтов, которым выгодно затягивание кризиса.

При этом и в украинском МИД заявляли о готовности Киева завершить конфликт в 2025 году. Глава ведомства Андрей Сибига уточнил, что Украина не препятствует достижению мира, однако ей необходимы меры по укреплению доверия.