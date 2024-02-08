Мэр Москвы рассказал о перспективных научных площадках столицы

В столице реализуют три крупных проекта в научной сфере. Активно ведутся работы по созданию инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" и исследовательского кластера МГТУ имени Баумана. Также возводят национальный космический центр. О новых перспективных площадках в День науки напомнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он также поздравил исследователей и ученых с профессиональным праздником. Мэр отметил, что Москва является крупнейшим центром российской науки, и это не только теоретические наработки. В столице действуют технопарки с тысячами высокотехнологичных компаний.

Сергей Собянин также выразил благодарность сотрудникам научной сферы за их талант, энтузиазм, неустанный научный поиск. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.