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18 марта, 06:50

Культура

"Моя Москва": Анастасия Малькова-Макеева. Часть 1

"Моя Москва": Анастасия Малькова-Макеева. Часть 1

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Актриса и певица Анастасия Малькова-Макеева занимается музыкой с самого детства. Ее отец был руководителем вокально-инструментального ансамбля, и маленькая Настя выступала в массовке его коллектива с пяти лет.

В 12 лет она приехала из Краснодара в Москву, чтобы учиться в музыкальном училище. Именно в столице Малькова-Макеева смогла добиться всего, о чем мечтала.

На прогулке по Замоскворечью актриса вспомнит, как начала работать благодаря метро, признается, где праздновала свое бракосочетание, и расскажет другие истории о своей Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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