"Моя Москва": Ольга Егорова. Часть 2

Ольга Егорова – человек разносторонний, и ее интересы выходят далеко за рамки актерской профессии. Ольга пробовала себя в качестве сценариста и режиссера. Также она запустила собственный бренд бижутерии и даже разработала проект поселка городского типа на ветровой и солнечной энергиях.

На прогулке по любимому району Сокол артистка вспомнит, чем довела до слез контролера, и расскажет, как спасла Фиделя Кастро, также она покажет значимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".