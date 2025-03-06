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06 марта, 08:05

Культура

"Моя Москва": Ольга Егорова. Часть 2

"Моя Москва": Ольга Егорова. Часть 2

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Ольга Егорова – человек разносторонний, и ее интересы выходят далеко за рамки актерской профессии. Ольга пробовала себя в качестве сценариста и режиссера. Также она запустила собственный бренд бижутерии и даже разработала проект поселка городского типа на ветровой и солнечной энергиях.

На прогулке по любимому району Сокол артистка вспомнит, чем довела до слез контролера, и расскажет, как спасла Фиделя Кастро, также она покажет значимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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