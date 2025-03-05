"Культура за 100 секунд": сеть кинотеатров "Москино" подготовила спецпрограмму к 8 Марта

Сеть кинотеатров "Москино" подготовила программу "Кинодивы" в честь 8 Марта. В нее вошло оскароносное драмеди "Гранд-отель" по мотивам романа Вики Баум "Люди в отеле" с Гретой Гарбо в главной роли, лента "Поймать вора" с Грейс Келли и другие.

Тем временем в Музее Москвы открылся новый раздел постоянной экспозиции "Москва финансовая". Среди экспонатов – редкие облигации 1901 года, купоны различных обществ, арифмометр и касса-копилка.

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