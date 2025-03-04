"Культура за 100 секунд": выставка "Репетиция весны" проходит в "Аптекарском огороде"

Традиционная выставка "Репетиция весны" проходит в "Аптекарском огороде". Посетители смогут увидеть Персидский сад с водоемом и тремя фонтанами, окруженный десятью тысячами тюльпанов, крокусов, нарциссов, гиацинтов, лилий, ландышей и экзотических цитрусовых растений.

4 марта в Театре Маяковского пройдет концерт "Симфония любви и 3 000 свечей". Струнный оркестр с солистами исполнит песни Ланы Дель Рей, произведения Андрея Бочелли, а также танго Астора Пьяццоллы.

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