"Мослекторий": Ольга Андрейкина – о московских королевах кино

Московские королевы кино: что писал Теодор Рузвельт в письмах Фаине Раневской? В какую карточную игру Татьяна Пельтцер могла играть ночи напролет?

При каких обстоятельствах Рина Зеленая играла в бильярд с Владимиром Маяковским? Почему эти великие актрисы стали королевами эпизодов и не сыграли ни одной главной роли?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат искусствоведения Ольга Андрейкина.

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