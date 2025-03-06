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06 марта, 01:00

Культура

"Мослекторий": Ольга Андрейкина – о московских королевах кино

"Мослекторий": Ольга Андрейкина – о московских королевах кино

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Московские королевы кино: что писал Теодор Рузвельт в письмах Фаине Раневской? В какую карточную игру Татьяна Пельтцер могла играть ночи напролет?

При каких обстоятельствах Рина Зеленая играла в бильярд с Владимиром Маяковским? Почему эти великие актрисы стали королевами эпизодов и не сыграли ни одной главной роли?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат искусствоведения Ольга Андрейкина.

Все выпуски программы "Мослекторий" смотрите на VK Видео.

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