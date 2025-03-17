17 марта, 16:00Культура
Актер Дмитрий Бикбаев рассказал, как мода влияет на его театральные постановки
В выставочном зале "Манеж" завершается Московская неделя моды. Актер, режиссер, продюсер и руководитель Открытого театрального пространства "Арт-платформа" Дмитрий Бикбаев поделился своими впечатлениями.
Он отметил, что часто посещает Московскую неделю моды и рассказал, как тренды оказывают влияние на его театральные постановки. Бикбаев также ответил на вопрос, как создаются его сценические образы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.