Актер Дмитрий Бикбаев рассказал, как мода влияет на его театральные постановки

В выставочном зале "Манеж" завершается Московская неделя моды. Актер, режиссер, продюсер и руководитель Открытого театрального пространства "Арт-платформа" Дмитрий Бикбаев поделился своими впечатлениями.

Он отметил, что часто посещает Московскую неделю моды и рассказал, как тренды оказывают влияние на его театральные постановки. Бикбаев также ответил на вопрос, как создаются его сценические образы.

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