07 марта, 08:15Культура
"Моя Москва": Сергей Кошонин. Часть 1
Сергей Кошонин впервые снялся в кино еще в школьные годы, а решение связать жизнь с актерской профессией стало во многом результатом судьбоносной встречи с известным артистом.
В этом выпуске во время прогулки по Пресненскому району и Арбату Кошонин расскажет, какое знакомство повлияло на его творческий путь, вспомнит, как вместе с коллегами разыграл Сергея Безрукова, поделится своими самыми необычными снами и другими историями, связанными с Москвой.
Подробнее – в программе "Моя Москва".