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07 марта, 08:15

Культура

"Моя Москва": Сергей Кошонин. Часть 1

"Моя Москва": Сергей Кошонин. Часть 1

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Сергей Кошонин впервые снялся в кино еще в школьные годы, а решение связать жизнь с актерской профессией стало во многом результатом судьбоносной встречи с известным артистом.

В этом выпуске во время прогулки по Пресненскому району и Арбату Кошонин расскажет, какое знакомство повлияло на его творческий путь, вспомнит, как вместе с коллегами разыграл Сергея Безрукова, поделится своими самыми необычными снами и другими историями, связанными с Москвой.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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