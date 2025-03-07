"Моя Москва": Сергей Кошонин. Часть 1

Сергей Кошонин впервые снялся в кино еще в школьные годы, а решение связать жизнь с актерской профессией стало во многом результатом судьбоносной встречи с известным артистом.

В этом выпуске во время прогулки по Пресненскому району и Арбату Кошонин расскажет, какое знакомство повлияло на его творческий путь, вспомнит, как вместе с коллегами разыграл Сергея Безрукова, поделится своими самыми необычными снами и другими историями, связанными с Москвой.

Подробнее – в программе "Моя Москва".