Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 16:45

Культура

"Сити": подборка премьер недели на больших экранах и в онлайн-кинотеатрах

"Сити": подборка премьер недели на больших экранах и в онлайн-кинотеатрах

Новости часа: исторический Культурный центр "Москвич" открылся после реконструкции

Новости часа: Культурный центр "Москвич" в Текстильщиках открыт после обновления

Актер Риналь Мухаметов рассказал, что думает о своей внешности

Собянин открыл исторический Культурный центр "Москвич" после реконструкции

Число заявок на съемки кино в Москве выросло в полтора раза

"Культура за 100 секунд": выставка "Люби меня, как я тебя" открылась в Москве

В культурных учреждениях Москвы заработает система именных билетов с 15 марта

Премьера комедии "Дорогая, я больше не перезвоню" прошла в кинотеатре "Октябрь"

Москвичам рассказали, что можно увидеть в Центре "Зотов" на Ходынской улице

Команда проекта "Сити" подготовила обзор свежих кинопремьер, которые можно посмотреть как в кинотеатрах, так и на стримингах.

Первая новинка – криминальная драма "Кончится лето" с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм рассказывает о двух братьях из Якутии, которые пускаются в бега после кражи золота.

Для любителей анимации – мультфильм "Мемуары улитки", номинированный на "Оскар". Это пластилиновая трагикомедия об одинокой женщине, которая находит дружбу и учится радоваться жизни.

Подробнее – в программе "Сити".

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