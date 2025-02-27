"Сити": подборка премьер недели на больших экранах и в онлайн-кинотеатрах

Команда проекта "Сити" подготовила обзор свежих кинопремьер, которые можно посмотреть как в кинотеатрах, так и на стримингах.

Первая новинка – криминальная драма "Кончится лето" с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм рассказывает о двух братьях из Якутии, которые пускаются в бега после кражи золота.

Для любителей анимации – мультфильм "Мемуары улитки", номинированный на "Оскар". Это пластилиновая трагикомедия об одинокой женщине, которая находит дружбу и учится радоваться жизни.

Подробнее – в программе "Сити".