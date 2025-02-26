В Москве завершены съемки второго сезона триллера "Фишер" с Иваном Янковским

Фото: youtube.com/WinkRus

В Москве завершились съемки второго сезона сериала "Фишер", в котором главную роль исполнил актер Иван Янковский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинотеатра Wink.

В новом сезоне следователям Евгению Бокову (Иван Янковский) и Валерию Козыреву (Александр Яценко) опять придется вступить в схватку с опасным преступником. Сюжет сериала основан на реальных событиях, отмечается в сообщении.

"Во втором сезоне Бокову приходится заново собирать себя. Если в первом его мысли были где-то между домом и работой, то теперь он полностью уходит в расследование. Но легче от этого не становится – на его пути появляются новые вызовы, и, как обычно, все идет не по плану", – рассказал Янковский.

По словам артиста, съемки второго сезона прошли в очень динамичной атмосфере. Он отметил, что успел хорошо сработаться с частью команды.

В свою очередь, продюсер сериала Наталья Капустина поделилась некоторыми деталями нового сезона. Главный герой – Евгений Боков – избавится от ростовского акцента. После событий первого сезона он останется жить и работать в Москве, где решит начать учить французские слова, употребляя их вместо своего "шо", рассказала Капустина.

Премьера первого сезона "Фишера" состоялась 8 февраля 2023 года. Он повествует о расследовании преступлений серийного убийцы Сергея Головкина, который орудовал в Одинцовском районе Московской области с 1986 по 1992 год. Сериал вошел в число лучших кинопроектов 2023 года, а также получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучший проект онлайн-платформы".

Тем временем объявлены номинанты на премию "Ника" за 2024 год. В номинации "Лучший сериал" представлены картины "Дети перемен", "Первый номер", "Преступление и наказание", "Плевако", "Столыпин" и "Трасса".