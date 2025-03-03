"Сити": Юра Борисов на "Оскаре" и что посмотреть с актером в кино

Команда проекта "Сити" подготовила обзор главных событий прошедшей церемонии "Оскар" и фильмов с участием Юры Борисова, которые можно посмотреть в кинотеатрах и онлайн.

Главной темой дня стала церемония "Оскар", где фильм "Анора" с Юрой Борисовым в главной роли получил пять статуэток, включая награды за лучший фильм года, режиссуру и лучшую актерскую игру Майки Мэдиссон. Хотя сам Юра не получил награду, его номинация стала важным событием для российского кино. Роберт Дауни – младший, вручавший награду, отметил игру Борисова, назвав его прорывным актером с большим будущим.

Для тех, кто хочет увидеть Юру Борисова на большом экране, в московских кинотеатрах сейчас показывают "Анору". Еще одна картина с участием актера – "Пророк. История Александра Пушкина", которая уже собрала более миллиарда рублей в прокате.

Подробнее – в программе "Сити".