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16 марта, 22:30

Город

Фестиваль "Рыцарский турнир в Новгороде" провели в парке "Москино"

Фестиваль "Рыцарский турнир в Новгороде" провели в парке "Москино"

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В кинопарке "Москино" проходит рыцарский турнир и выставка средневекового быта

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В кинопарке "Москино" прошел фестиваль "Рыцарский турнир в Новгороде". Там развернулось настоящее средневековое действо: реконструкторы из разных городов страны собрались, чтобы продемонстрировать свое мастерство в рыцарских поединках и познакомить гостей с секретами старинных ремесел.

Посетители смогли понаблюдать за работой кожевенников и кузнецов, а также прогуляться вдоль стен средневекового города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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