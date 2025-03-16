Фестиваль "Рыцарский турнир в Новгороде" провели в парке "Москино"

В кинопарке "Москино" прошел фестиваль "Рыцарский турнир в Новгороде". Там развернулось настоящее средневековое действо: реконструкторы из разных городов страны собрались, чтобы продемонстрировать свое мастерство в рыцарских поединках и познакомить гостей с секретами старинных ремесел.

Посетители смогли понаблюдать за работой кожевенников и кузнецов, а также прогуляться вдоль стен средневекового города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.