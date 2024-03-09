Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены – Собянин

Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. По его словам, город продолжит выдавать гранты на пилотные тестирования продуктов. С помощью таких испытаний разработчики могут проверить свои изобретения, внедрить в городскую среду и вывести на новые рынки.

За три года в рамках программы прошло уже больше 400 пилотных тестирований. В результате разработчики привлекли свыше 800 миллионов рублей инвестиций, а также заключили контракты более чем на миллиард рублей. Также компаниям продолжат компенсировать расходы на патенты. За российский патент выплачивают 75 тысяч рублей, а за патентование за рубежом – до 2 миллионов.

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