Участники новой экскурсии в кинопарке "Москино" смогут снять свой видеоролик

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Участники новой экскурсии "Крупным планом" в кинопарке "Москино" смогут снять свой видеоролик под руководством профессионального оператора. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Во время экскурсии гости кинопарка узнают о съемках популярных фильмов, послушают лекцию о профессии оператора и смогут научиться работать с кинокамерой. Программа даст участникам возможность почувствовать себя частью съемочного процесса, отметил гендиректор "Москино" Кирилл Косенко.

Посетители отправятся на экскурсию от образовательного центра и увидят декорации "Москва 1940-х", "Соборная площадь Москвы", "Палаты князя Андрея", "Центр Москвы" и натурный хромакей. Они узнают, как киностудии выбирают локации для съемок и какие фильмы были созданы в этих декорациях. Кроме того, экскурсоводы расскажут истории со съемок и раскроют секреты киноиндустрии.

Затем для участников будет проведена лекция от оператора. Он продемонстрирует профессиональное оборудование и покажет, как им пользоваться. Также лектор расскажет о типах объективов и объяснит, какой из них лучше всего подходит для различных съемок.

Помимо этого, гости кинопарка узнают о профессии фокус-пуллера. В задачи ассистента оператора входит измерение расстояния от камеры до объектов перед началом съемки, настройка фоллоу-фокуса, поддержание четкости изображения во время съемки и проверка оборудования, включая аккумуляторы и объективы.

Слушатели лекции также смогут увидеть отрывки из фильмов "ГДР" и "Одна дома: великолепная пятерка", которые были сняты на территории кинопарка. Это позволит им оценить художественные методы, использованные в этих фильмах.

После этого посетителям предложат снять видеоролик. Они займут разные роли – от зрителя и актера до сценариста и режиссера. Продолжительность экскурсии "Крупным планом" составляет 2,5 часа. Она предназначена для посетителей старше 14 лет. Приобрести билеты можно с помощью QR-кода в образовательном центре или на сайте.

Также гости кинопарка могут посетить еще семь экскурсий по разным маршрутам. В рамках экскурсии "Мир кино" профессиональный гример проведет практическое занятие по созданию уникальных образов. Он продемонстрирует, как можно состарить актера для роли или, наоборот, придать его лицу юношеский вид.

На "Кинопрогулке" участники отправятся в путешествие по кинопарку с аудиосопровождением от актера Сергея Бурунова. Кроме того, гости могут посетить центр реквизита и костюмов "Жар-птица" на экскурсии "Киноэкспедиция", которая проходит каждые выходные.

В кинопарке в грядущие выходные, 15 и 16 марта, пройдут рыцарские турниры. Гости смогут увидеть большую реконструкцию настоящего сражения в 17:00 в локации "Соборная площадь". В мероприятии примут участие до 200 человек из столичного региона, а также Санкт-Петербурга, Владимира, Самары и Чебоксар. Кроме того, в декорации в 11:00 пройдет парад с участием 50 реконструкторов. Также участники мероприятия продемонстрируют средневековые маневры в той же локации в 15:00.

