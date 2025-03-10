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10 марта, 13:45

Культура

"Сити": топ-3 нон-фикшн книг

"Сити": топ-3 нон-фикшн книг

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку из трех увлекательных нон-фикшн книг, которые точно стоит прочитать.

Первая – "Одержимые. Женщины, ведьмы и демоны в царской России" Кристин Воробец. Книга, написанная в университете штата Иллинойс, посвящена феномену кликушества. Автор рассматривает это явление как социально-культурный феномен, включая его отражение в литературе, что особенно важно для понимания русской культуры.

Вторая книга – "Бестиарий. Животное в ритуалах, искусстве и фольклоре" Роберто Маркезини. Она отличается красивыми иллюстрациями. Особенно интересна часть, посвященная фантастическим существам.

Третья книга – "Мода в стране дефицита. Культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР" Юлии Папушиной. Эта работа исследует советскую моду через примеры и исследования.

Подробнее – в программе "Сити".

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культуравидеоЕвгения Смурыгина
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