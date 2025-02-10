"Сити": какие книги можно прочитать в поездках на метро

Команда проекта "Сити" составила топ рассказов, которые смогут осилить те, у кого нет времени на многостраничные романы. Их можно прочитать в поездках на метро.

Открывают подборку "Ирландские чудные сказания" писателя Джеймса Стивенза. Там собраны переведенные автором рассказы, которые были написаны в Средневековье.

"Чудо как предчувствие. Современные писатели о невероятном, простом, удивительном" – это сборник рассказов 15 современных авторов. Они рассуждают о том, что такое чудо и делятся своими историями.

Дополняет подборку книга "Питерские монстры. Роман в рассказах" писателя Веры Сороки. В романе собраны легенды о Петербурге.

Подробнее – в программе "Сити".