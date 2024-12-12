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12 декабря, 08:15

Культура

"Звезды советского экрана": музыка из фильма "Служебный роман"

"Звезды советского экрана": музыка из фильма "Служебный роман"

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Март 1977 года. В преддверии международного женского дня журнал "Советский экран" сделал своим читательницам подарок и предложил им заглянуть на съемочную площадку к Эльдару Рязанову. Тогда режиссер работал над фильмом "Служебный роман". "Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково", – шутил он. "И всегда под аккомпанемент музыки композитора Андрея Петрова!". В новой картине не обошлось без песен. На этот раз компанию исполнительнице одной из главных ролей Алисе Фрейндлих у микрофона составил актер Андрей Мягков.

Как Рязанов обманул композитора Петрова? Почему после "Служебного романа" Мягков больше не пел на экране? Зачем Светлана Немоляева бессчетное количество раз переписывала одно и то же стихотворение? В кого был в молодости влюблен Рязанов?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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