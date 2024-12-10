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10 декабря, 12:30

Культура

Актер Игорь Петренко признался, что не мечтал стать артистом

Актер Игорь Петренко признался, что не мечтал стать артистом

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По словам Игоря Петренко, он никогда не мечтал стать актером. Более того, в свое время он не знал о существовании театральных вузов.

Также Петренко рассказал, что родился на территории медсанчасти в ГДР в семье военнослужащего и должен был пойти по стопам отца, пока однажды его внимание не привлекли задорные абитуриенты Щукинского училища.

Большое интервью с Игорем Петренко выйдет во вторник, 10 декабря, в эфире телеканала Москва 24.

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