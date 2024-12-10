Актер Игорь Петренко признался, что не мечтал стать артистом

По словам Игоря Петренко, он никогда не мечтал стать актером. Более того, в свое время он не знал о существовании театральных вузов.

Также Петренко рассказал, что родился на территории медсанчасти в ГДР в семье военнослужащего и должен был пойти по стопам отца, пока однажды его внимание не привлекли задорные абитуриенты Щукинского училища.

Большое интервью с Игорем Петренко выйдет во вторник, 10 декабря, в эфире телеканала Москва 24.