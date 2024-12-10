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10 декабря, 13:00

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"Культура за 100 секунд": проект "Зима в Москве" объединил почти 2 тыс площадок

"Культура за 100 секунд": проект "Зима в Москве" объединил почти 2 тыс площадок

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В столице продолжается проект "Зима в Москве", который объединил почти 2 тысячи площадок. Среди них – резиденция Деда Мороза. Там проводят экскурсии, мультимедийные квесты и мастер-классы. Еще там гостям предлагают поработать на фабрике сладостей, расписать имбирный пряник или научиться правильно загадывать желания.

Кроме того, в Третьяковской галерее проходит выставка Виктора Попкова – художника, который определил облик российского искусства второй половины XX века. Все его работы наполнены символизмом. Особенно его интересовала тема подвига обычного рабочего человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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